В Туле вор-сладкоежка украл из магазина 54 плитки шоколада

В Туле суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который в октября 2025 года украл из торговой точки 54 плитки шоколада марки «Бабаевский элитный 75% какао».

Злоумышленник пошел на дело вместе с напарником. Ущерб оценили в 6 тысяч 914 рублей. Зачем им нужно было столько шоколада — не уточняется.

В итоге суд оштрафовал туляка на 20 тысяч рублей. Его сообщник по этому делу был осужден ранее.

«Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», — отметили в пресс-службе судов и УСД Тульской области.

Приговор еще не вступил в законную силу.