Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Айрата Гибатдинова.

Пересдача будет доступна в резервные дни приема экзамена — 8 или 9 июля, а также в сентябре (4, 8 и 25 числа).

Если выпускник решит пересдать экзамен, его первоначальный результат будет аннулирован, даже если новый балл окажется ниже. Решение о пересдаче нужно принимать обдуманно.

После пересдачи итоговый результат экзамена будет известен позже, поэтому важно успеть подать документы для поступления в вузы в кратчайшие сроки.

Сенатор напомнил, что время на зачисление в вузы может быть ограничено, поэтому не стоит затягивать с подачей документов.



