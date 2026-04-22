В Ясногорске женщина пыталась за 100 000 рублей «выкупить» у силовиков родственника-взяточника

Незаконные действия злоумышленницы сыщики зафиксировали на скрытую камеру. Она задержана.

Фото СУ СК и УМВД России по Тульской области.

В Ясногорске 46-летняя местная жительница через посредника передала сотруднику правоохранительных органов 100 тысяч рублей. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что таким образом женщина пыталась «выкупить» свободу своего родственника, который находился в розыске по обвинению в даче взятки и был задержан полицейскими.

Женщина рассчитывала, что за вознаграждение сыщики отпустят злоумышленника. Посредником при передаче денег стала 34-летняя знакомая взяточницы, ранее судимая за совершение ряда преступлений.

Преступные действия были зафиксированы сотрудниками полиции — передача денег снималась на скрытую камеру, установленную в служебном автомобиле.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области сообщили, что сотрудниками Алексинского МРСО возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере».

На время следствия суд отправил женщину под домашний арест.