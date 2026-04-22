  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев об участии жителей в благоустройстве: «Осчастливить против желания – нельзя» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев об участии жителей в благоустройстве: «Осчастливить против желания – нельзя»

Губернатор подчеркнул: самое главное – чтобы люди видели, как реализуются выбранные ими проекты.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Команда правительства Тульской области приняла участие в VII Международной выставке-конференции ParkSeason Expo 2026, которая проходит в Москве. Это возможность поделиться лучшими практиками Тульской области по благоустройству и содержанию общественных пространств, а также перенять опыт у других регионов и стран.

Губернатор Дмитрий Миляев вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько осмотрели выставку, где впервые был представлен объединенный стенд Тульской области с достижениями в сфере благоустройства общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также производителей малых архитектурных форм и зеленых насаждений.

С 2017 года Тульская область активно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». С прошлого года он входит в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». За это время в рамках проекта благоустроено почти 2500 дворовых территорий и более 350 общественных пространств.

В этом году голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня.

Глава Тульской области подчеркнул, что самое важное при благоустройстве – обратная связь от жителей:

«Как в фильме «Покровские ворота»: «И всё-таки, поверьте историку: осчастливить против желания нельзя». Нужно узнавать и учитывать мнение жителей, вместе с ними проектировать объекты благоустройства. Важно, чтобы люди видели и понимали, как реализуются проекты».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:45 −4
Другие статьи по темам
Событие
выставка правительство Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев благоустройство
Место
Тульская область
Жизнь Тулы и области
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей

сегодня

88

2330

-34

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 апреля: потепление и без осадков

сегодня

169

2222

4

Тесты
10 вопросов для проверки вашей эрудиции: готовы проверить, на что вы способны?

сегодня

55

1850

3

Жизнь Тулы и области
Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе

сегодня

40

769

0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.