Дмитрий Миляев об участии жителей в благоустройстве: «Осчастливить против желания – нельзя»

Губернатор подчеркнул: самое главное – чтобы люди видели, как реализуются выбранные ими проекты.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Команда правительства Тульской области приняла участие в VII Международной выставке-конференции ParkSeason Expo 2026, которая проходит в Москве. Это возможность поделиться лучшими практиками Тульской области по благоустройству и содержанию общественных пространств, а также перенять опыт у других регионов и стран.

Губернатор Дмитрий Миляев вместе с замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексеем Ересько осмотрели выставку, где впервые был представлен объединенный стенд Тульской области с достижениями в сфере благоустройства общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», а также производителей малых архитектурных форм и зеленых насаждений.

С 2017 года Тульская область активно участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». С прошлого года он входит в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». За это время в рамках проекта благоустроено почти 2500 дворовых территорий и более 350 общественных пространств.

В этом году голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня.

Глава Тульской области подчеркнул, что самое важное при благоустройстве – обратная связь от жителей:

«Как в фильме «Покровские ворота»: «И всё-таки, поверьте историку: осчастливить против желания нельзя». Нужно узнавать и учитывать мнение жителей, вместе с ними проектировать объекты благоустройства. Важно, чтобы люди видели и понимали, как реализуются проекты».