В Тульской области стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году

Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На оперативном совещании под председательством губернатора министр жилищного хозяйства и благоустройства региона Олег Дючков рассказал, что в прошлом году в аналогичном голосовании приняли участие более 124 тысяч жителей Тульской области старше 14 лет.

В новом голосовании участвуют Тула, Алексин, Донской, Новомосковск, а также Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский, Щекинский районы, Ефремовский муниципальный округ. Список объектов выглядит так:

В Алексине – сквер по ул. Героев Алексинцев и парк в мкр. Петровское (3 этап).

В Богородицком районе – общественная территория в районе д. №155, 157А по ул. Коммунаров и № 4, 6 по ул. Защитной, общественная территория в мкр. Западный.

В Донском – сквер в мкр. Шахтерский и «Аллея Универмаг».

В Ефремове – общественная территория в районе домов по ул. Дружбы, № 22, 26, 28 и территория в районе домов № 7, 9 по ул. Мира и № 21 по ул. Дружбы.

В Кимовском районе – площадь перед зданием «Передвижного центра культуры и досуга» и сквер за ним.

В Киреевском районе – «Мемориальный сквер» по ул. Зеленой в Киреевске и пешеходная аллея по ул. Мичурина в пос. Октябрьский.

В Новомосковске – городской пляж и детская площадка по ул. Вахрушева, д. 65.

В Туле – участок набережной от ул. Никитской в сторону ул. Советской и участок набережной Упы возле музея оружия.

В Узловском районе – общественная территория по ул. Магистральная от ул. 50 лет Октября до ул. Чкалова и сквер «Мы строим Мир».

В Щекине – парк «Лесная поляна» (игровая зона) и сквер по ул. Пирогова.

В этом году голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Жители могут проголосовать здесь, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Также можно воспользоваться помощью волонтеров, которые будут работать рядом с точками Wi-Fi по всей Тульской области.