Дмитрий Миляев загадал чиновникам на совещании загадку

Где в ТЦ в Заокском было больше всего людей?

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев начал оперативное совещание с необычного вопроса. Он решил проверить сообразительность подчинённых, спросив их, в каком отделе торгового центра в Заокском было больше всего посетителей.

«ТЦ в Заокском. Кто-нибудь может угадать? Как вы думаете, где больше всего было людей? Ну, давайте предположения», — начал губернатор.

Чиновники гадали: продуктовый магазин, вещевой… Но правильный ответ оказался совсем другим.

«Все проиграли эту викторину. Никто приз не получит. Больше всего было людей в офисе „Мои документы“», — раскрыл секрет Миляев.

Губернатор отметил, что люди хвалят работу центра, и поблагодарил сотрудниц за их труд.

«Всем девушкам, которые трудятся в Центре „Мои документы“ в посёлке Заокском, спасибо большое. Люди очень хорошо отзываются о вашей работе», — подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Дмитрий Миляев приехал с неожиданной проверкой в поселки Заокский и Новогуровский. По словам главы региона, глав администраций на месте не оказалось, что позволило ему свободно пообщаться с людьми.