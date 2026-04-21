В Тульской области зафиксировали 74 случая горения сухой травы

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года произошло 883 случая.

Фото из архива Myslo.

С начала 2026 года в Тульской области зафиксировано 74 случая возгорания сухой травы. Это на 91% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда произошло 883 пожара).

Наибольшее количество случаев пришлось на Алексинский (132), Суворовский (10), Щекинский (7) и Ефремовский (7) районы.

Несмотря на положительную динамику, МЧС напоминает жителям о строгих правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить беды.

Главное правило — соблюдение дистанции. Место для костра должно находиться на безопасном расстоянии от построек:

  • Открытый огонь: не ближе 15 метров от дома и других строений.
  • Сжигание в железной бочке: если бочка целая, без прогаров, расстояние можно сократить вдвое — до 7,5 метров.
  • Мангал или жаровня: для приготовления пищи расстояние до построек должно быть не менее 5 метров. При этом территорию вокруг мангала (в радиусе 2 метров) необходимо очистить от сухой травы и веток.

Разводить огонь можно только в безветренную погоду. Категорически запрещено оставлять костер без присмотра или поручать присмотр за ним детям. 

С начала года за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора по ст. 20.4 КоАП РФ составлен 81 административный протокол. 

В обычное время штраф для граждан составляет от 5 000 до 15 000 рублей.
Если в регионе введен особый противопожарный режим, штраф увеличивается вдвое (до 30 000 рублей).

В случае если огонь уничтожит чужое имущество, виновнику грозит уже уголовное дело и обязанность возместить весь материальный ущерб.

Дмитрий Миляев загадал чиновникам на совещании загадку
В Тульской области стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства

