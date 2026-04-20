В Россельхознадзоре рассказали тулякам, как избежать ошибок при перевозке животных

С начала апреля 2026 года специалисты ведомства согласовали более 500 маршрутов для перевозки и перегона животных.

А в период с 10 января по 14 апреля 2026 года было оформлено 7413 сертификатов на вывоз питомцев. Основными направлениями стали Турция, Грузия, Китай, Израиль, Таиланд, Испания, ОАЭ и США.

В ведомстве уточняют, что при подаче документов заявители часто допускают ошибки, из-за которых можно получить отказ. Чтобы избежать проблем, в Россельхознадзоре советуют обратить внимание на следующие моменты:

Необходимо указывать точную дату или период, не превышающий 5 дней.

Все данные, включая регистрацию в системе «Хорриот» (компонент ФГИС «ВетИС»), должны быть внесены полностью и без ошибок.

Важно правильно указывать ИНН, номера предприятий в реестре ФГИС «Цербер» и следить, чтобы они соответствовали фактическим адресам.

Ведомство рекомендует использовать актуальный шаблон заявления, который размещен на официальном сайте управления Россельхознадзора.

Подать заявку на оформление ветеринарного сертификата для вывоза домашнего животного за границу в справочной системе компонента «eCert» можно в разделе «Для владельцев домашних животных» или пройдя по ссылке.