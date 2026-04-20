  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  В результате облавы на мигрантов в Новомосковске депортируют более 30 человек
новости
новости
Регистрация

В результате облавы на мигрантов в Новомосковске депортируют более 30 человек

Рейд прошел по сельхозпредприятиям.

В результате облавы на мигрантов в Новомосковске депортируют более 30 человек
Фото УМВД по Тульской области.

В Новомосковске полиция провела масштабную проверку сельскохозяйственных предприятий. В ходе рейда, в котором участвовали сотрудники Росгвардии, были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства.

Более 70 человек доставлены в отдел полиции для проверки документов и дактилоскопирования. Составлено 39 административных протоколов по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ (нарушение правил пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности).

Более 30 иностранных граждан получили наказание в виде штрафа с обязательным административным выдворением из России.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на привлечение к ответственности работодателей, допустивших нарушения при найме и использовании иностранной рабочей силы», — отметили в региональном УМВД. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:23 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Восточном обводе в Туле заметили хитреца
На Восточном обводе в Туле заметили хитреца
«Эстафета 5х4,2 Весна»: в забеге в Туле приняли участие 750 человек
«Эстафета 5х4,2 Весна»: в забеге в Туле приняли участие 750 человек

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.