Для участников СВО упростили регистрацию недвижимости — теперь всё оформляется за один день

С 1 марта 2025 года начал действовать новый закон (№ 10-ФЗ от 27.02.2025), который облегчил участникам спецоперации оформление прав на жильё и землю.
Что изменилось (главное):
Регистрацию прав больше не приостановят, если в ЕГРН нет границ участка.
Сведения о ранее учтённых участках и постройках можно внести в реестр без межевого или технического плана.
Участники СВО полностью освобождены от госпошлины за регистрационные действия (статья 333.35 НК РФ).
За первый квартал этого года в управление поступило 294 заявления от таких граждан (20 — на бумаге, 274 — в электронном виде).
В рамках проекта «Вместе с героями» в тульском Росреестре:
Назначены ответственные сотрудники, которые ведут вопросы кадастрового учёта и регистрации прав для участников СВО и их семей.
Организовано личное консультирование.
Руководитель управления Анатолий Гавриленко добавил:
«Если в заявлении в строке „Дополнительная информация“ указано, что документы подготовлены для участника СВО, такие заявления рассматриваются в приоритетном порядке — в срок не более одного рабочего дня».