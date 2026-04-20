Для участников СВО упростили регистрацию недвижимости — теперь всё оформляется за один день

Управление Росреестра по Тульской области объясняет новые правила и запустило ускоренный порядок работы в рамках проекта «Вместе с героями».

С 1 марта 2025 года начал действовать новый закон (№ 10-ФЗ от 27.02.2025), который облегчил участникам спецоперации оформление прав на жильё и землю.

Что изменилось (главное):

Регистрацию прав больше не приостановят, если в ЕГРН нет границ участка.

Сведения о ранее учтённых участках и постройках можно внести в реестр без межевого или технического плана.

Участники СВО полностью освобождены от госпошлины за регистрационные действия (статья 333.35 НК РФ).

За первый квартал этого года в управление поступило 294 заявления от таких граждан (20 — на бумаге, 274 — в электронном виде).

В рамках проекта «Вместе с героями» в тульском Росреестре:

Назначены ответственные сотрудники, которые ведут вопросы кадастрового учёта и регистрации прав для участников СВО и их семей.

Организовано личное консультирование.

Руководитель управления Анатолий Гавриленко добавил:

«Если в заявлении в строке „Дополнительная информация“ указано, что документы подготовлены для участника СВО, такие заявления рассматриваются в приоритетном порядке — в срок не более одного рабочего дня».