Под Тулой двое полицейских помогли коммерсанту ограбить конкурента: суд огласил приговор

Трое обвиняемых отправятся в колонию строгого режима.

Щекинский районный суд огласил приговор в отношении двух сотрудников полиции и предпринимателя, которые обвинялись в грабеже.

Судом установлено, что в феврале 2024 года обвиняемый решил украсть у конкурента 20 тонн медной проволоки и заручился поддержкой двух сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Стражи порядка приехали на строительную базу в Щекинском районе, ввели в заблуждение охранника и местных полицейских, заявив, что коммерсант имеет право загрузить в свой автомобиль чужую проволоку.

Ущерб от их действий составил более 17 миллионов рублей.

В ходе процесс мужчины вину не признали. Приговором суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. 

