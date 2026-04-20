Повар из Щекино бросила вызов Ивлеву и Агзамову

Претенденткой на участие в шоу «Битва шефов» стала 47-летняя Елена Маргарян.

На телеканале «Пятница!» стартовал прием заявок на шестой сезон кулинарного шоу «Битва шефов» Константина Ивлева и Рената Агзамова. Известные рестораторы формируют собственные команды из поваров со всей страны, чтобы выявить самый яркий талант в мире гастрономии.

Одной из претенденток на участие стала 47-летняя Елена Маргарян, представляющая Щекино Тульской области. Уроженка региона — уже не новичок на канале: ранее она одержала победу в проекте «Черный список». На отбор в «Битву шефов» Елена принесла домашний борщ с вишней, сало и хлеб собственной выпечки.

Если женщине удастся впечатлить судей, она войдет в команду одного из мэтров. Сможет ли повар из Щекино пройти кастинг, зрители узнают 20 апреля в 19.00 на канале «Пятница!».

