  Более 10 тысяч туляков получили пенсионные накопления одной выплатой
Более 10 тысяч туляков получили пенсионные накопления одной выплатой

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление.

Более 10 тысяч туляков получили пенсионные накопления одной выплатой
Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2025 году более 10 тысяч клиентов Соцфонда по Тульской области получили свои пенсионные накопления единовременной выплатой. Это самый популярный способ распоряжения этими средствами.

В отличие от страховой пенсии, которая приходит ежемесячно, накопления можно забрать одной суммой. Обычно это делают люди, у которых сумма накоплений небольшая (сформировалась за короткий срок); не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения ежемесячной накопительной пенсии.

Получить деньги могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. При этом наличие стажа и баллов для единовременной выплаты в этом возрасте не требуется.

Выплата не назначается автоматически. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление.

Выплату перечисляют в течение двух месяцев после принятия положительного решения. Специалисты отмечают, что накопления можно унаследовать. Если человек умер, не успев получить деньги, их выплатят его наследникам (по заявлению или по закону).

