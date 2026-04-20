Более 10 тысяч туляков получили пенсионные накопления одной выплатой

В 2025 году более 10 тысяч клиентов Соцфонда по Тульской области получили свои пенсионные накопления единовременной выплатой. Это самый популярный способ распоряжения этими средствами.

В отличие от страховой пенсии, которая приходит ежемесячно, накопления можно забрать одной суммой. Обычно это делают люди, у которых сумма накоплений небольшая (сформировалась за короткий срок); не хватает стажа или пенсионных баллов для назначения ежемесячной накопительной пенсии.

Получить деньги могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. При этом наличие стажа и баллов для единовременной выплаты в этом возрасте не требуется.

Выплата не назначается автоматически. Чтобы получить деньги, нужно подать заявление.

Выплату перечисляют в течение двух месяцев после принятия положительного решения. Специалисты отмечают, что накопления можно унаследовать. Если человек умер, не успев получить деньги, их выплатят его наследникам (по заявлению или по закону).