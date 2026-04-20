Стало известно, на что чаще всего жаловались туляки в Роспотребнадзор

Специалисты помогают составить официальную претензию.

За первые три месяца 2026 года управление Роспотребнадзора и центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области рассмотрели более 4,2 тысячи обращений от граждан.

Большая часть письменных жалоб касалась споров о деньгах, когда магазины или поставщики услуг отказывались возвращать средства или выполнять требования покупателей. Статистика обращений такая:

  • розничная торговля — 45% жалоб;
  • услуги связи — 13%;
  • ЖКХ — 9%;
  • финансовые услуги (банки, кредиты) — 8%;
  • спорт и фитнес — 6%.

Чтобы защитить права жителей, в регионе работала горячая линия и общественные приемные. Специалисты провели 4,2 тысячи устных консультаций. Почти в половине случаев людям помогли составить официальную претензию продавцу.

