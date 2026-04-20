Стало известно, на что чаще всего жаловались туляки в Роспотребнадзор

За первые три месяца 2026 года управление Роспотребнадзора и центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области рассмотрели более 4,2 тысячи обращений от граждан.

Большая часть письменных жалоб касалась споров о деньгах, когда магазины или поставщики услуг отказывались возвращать средства или выполнять требования покупателей. Статистика обращений такая:

розничная торговля — 45% жалоб;

услуги связи — 13%;

ЖКХ — 9%;

финансовые услуги (банки, кредиты) — 8%;

спорт и фитнес — 6%.

Чтобы защитить права жителей, в регионе работала горячая линия и общественные приемные. Специалисты провели 4,2 тысячи устных консультаций. Почти в половине случаев людям помогли составить официальную претензию продавцу.