Хулиган в маске, «решалы» из прокуратуры и новый корпус больницы: топ-5 новостей недели от Myslo

Хулиган в маске сатаны* напугал участников Крестного хода в с. Михайловское. 34-летнего мужчину задержали, он признался что просто хотел «подшутить» над прихожанами храма. Жителя областной столицы оштрафовали на 500 рублей и потребовали публично принести извинения перед камерой.

Волонтёры и правоохранители почти две недели искали 16-летнего Ярослава А. из Донского. Парня, ушедшего из дома в берцах, камуфляже и бейсболке с нашивкой «Группы Вагнера», нашли на территории другого региона.

Новый корпус Ваныкинской больницы будет расположен в мкр. «Левобережный», недалеко от гипермаркета «Глобус». Об этом сообщил министр строительства Тульской области Игорь Казенный.

В Тульской области задержали бывшего и действующего сотрудников прокуратуры, которые за 23 млн рублей предложили «отмазать» от уголовной ответственности директора предприятия «Районное благоустройство» и муниципального депутата Максима Честнова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Утром 31 октября прошлого года 55-летний Николай Иванов уехал на работу и пропал. Его нашли спустя три дня – в реанимации. Он был пассажиром одной из маршруток, попавших в страшное ДТП на Пролетарском мосту. Мужчина потерял память и лишился единственного жилья.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.