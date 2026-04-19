Тулу посетили пассажиры туристического поезда «Вкус эпохи»

Он курсирует по маршруту: Москва – Тула/Ясная Поляна – Елец – Москва.

В оружейной столице туристов приветствовали Народный фольклорный ансамбль «Карусель» и образы главных символов региона – пряника, гармони и самовара.

Первой остановкой на маршруте стала Ясная Поляна. Гости побывали в доме, совершили прогулку по территории усадьбы Льва Толстого, а также посетили место упокоения писателя, познакомились с фирменными блюдами по рецептам его супруги Софьи Андреевны и попробовали анковский пирог.

В Туле пассажиры поезда приняли участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника, отведали чая из самовара, полюбовались кремлем и осмотрели экспозицию Музея оружия.

«Наличие прямого транспортного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом – ключевые конкурентные преимущества в развитии железнодорожного туризма. Реализация тематических проектов повышает туристическую привлекательность. В разрабатываемой по поручению Дмитрия Миляева стратегии развития отрасли этому уделяется особое внимание», – сказала министр туризма региона Елена Мартынова.

Тематический литературный железнодорожный маршрут «Вкус эпохи» организован РЖД. Поездка проходит в формате «отеля на колёсах»: днём туристы участвуют в экскурсиях, а ночи проводят в пути.