Туляк в маске сатаны* напугал участников пасхального Крестного хода

Ему дали трое суток ареста.

Сотрудники МО МВД России «Кимовский» начали процессуальную проверку по факту нарушения общественного порядка и возможного оскорбления чувств верующих на территории храма в с. Михайловском.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля. 34-летний туляк надел маску, имитирующую облик Сатаны*, и с криками выбежал на территорию храма, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход. Он выкрикивал религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия.

Злоумышленника задержала полиция и изъяла маскарадный аксессуар. В дежурной части он пояснил, что хотел «подшутить» над прихожанами.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в ходе опроса правонарушитель признал вину и публично принёс извинения за содеянное:

«В отношении задержанного за мелкое хулиганство был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Решением мирового суда ему назначено наказание в виде трёх суток ареста».

adr1jq6apund5fa1027vvuype6ym3urf.png

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.

сегодня, в 15:07 +1
Другие статьи по темам
Событие
происшествие полиция УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область Кимовский район
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 апреля: небольшой дождь и до 15 градусов тепла

сегодня

257

1889

6

Жизнь Тулы и области
Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву

сегодня

77

822

-2

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

сегодня

46

1318

1

Жизнь Тулы и области
Спроси Миляева

сегодня

40

781

-4

