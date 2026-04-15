Туляк в маске сатаны* напугал участников пасхального Крестного хода

Сотрудники МО МВД России «Кимовский» начали процессуальную проверку по факту нарушения общественного порядка и возможного оскорбления чувств верующих на территории храма в с. Михайловском.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля. 34-летний туляк надел маску, имитирующую облик Сатаны*, и с криками выбежал на территорию храма, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход. Он выкрикивал религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия.

Злоумышленника задержала полиция и изъяла маскарадный аксессуар. В дежурной части он пояснил, что хотел «подшутить» над прихожанами.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что в ходе опроса правонарушитель признал вину и публично принёс извинения за содеянное:

«В отношении задержанного за мелкое хулиганство был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Решением мирового суда ему назначено наказание в виде трёх суток ареста».

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории России.