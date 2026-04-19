Туляки снова заметили густой дым над Косогорским металлургическим заводом

Накануне, 18 апреля, территория Косогорского металлургического завода была окутана густым плотным дымом. Об этом в редакцию сообщили обеспокоенные жители.

Напомним, ранее на заводе произошёл инцидент, связанный с прогаром фурменного прибора с последующим возгоранием доменного газа на продувочных свечах.

В Приокском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на запрос Myslo ответили, что эта ситуация безвредна для жителей. Несмотря на это, сейчас на заводе идёт внеплановая проверка надзорного органа.