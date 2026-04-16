  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители выберут, с какого участка начнется благоустройство набережной в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Жители выберут, с какого участка начнется благоустройство набережной в Туле

Работы планируют начать с 2027 года.

Фото Алексея Пирязева.

С 21 апреля на портале Госуслуг откроется голосование за выбор общественных пространств для благоустройства в 2027 году, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. 

Среди предложенных вариантов — два участка набережной областного центра: возле музея оружия и в районе улицы Никитской (в сторону улицы Советской).

«Какой участок выберут жители, по тому пути и пойдем. Завтра состоится обсуждение общей концепции благоустройства набережной. Протяжённость объекта составляет около 14 километров. План такой большой, поэтому на этапы будем делить. Ну а, соответственно, стартовать планируем как раз с 2027 года», — подчеркнул глава региона. 

Миляев отметил, что река — важное преимущество региона и власти намерены сделать прилегающую территорию комфортной для отдыха и досуга.

«Река — это всегда такое преимущество и с точки зрения визуальной картинки, и с точки зрения туристической привлекательности. Но для того чтобы быть таковым объектом природным, да, все-таки мы должны обустраивать прилегающую территорию, делать её комфортной для отдыха, для занятий какими-то активностями», — сказал чиновник.

Напомним, 16 апреля губернатор посетил Тулагорводоканал. Во время общения сотрудники спросили о новой набережной. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 17:30 −7
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
набережная благоустройство голосование
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.