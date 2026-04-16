Жители выберут, с какого участка начнется благоустройство набережной в Туле

Фото Алексея Пирязева.

С 21 апреля на портале Госуслуг откроется голосование за выбор общественных пространств для благоустройства в 2027 году, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Среди предложенных вариантов — два участка набережной областного центра: возле музея оружия и в районе улицы Никитской (в сторону улицы Советской).

«Какой участок выберут жители, по тому пути и пойдем. Завтра состоится обсуждение общей концепции благоустройства набережной. Протяжённость объекта составляет около 14 километров. План такой большой, поэтому на этапы будем делить. Ну а, соответственно, стартовать планируем как раз с 2027 года», — подчеркнул глава региона.

Миляев отметил, что река — важное преимущество региона и власти намерены сделать прилегающую территорию комфортной для отдыха и досуга.

«Река — это всегда такое преимущество и с точки зрения визуальной картинки, и с точки зрения туристической привлекательности. Но для того чтобы быть таковым объектом природным, да, все-таки мы должны обустраивать прилегающую территорию, делать её комфортной для отдыха, для занятий какими-то активностями», — сказал чиновник.

Напомним, 16 апреля губернатор посетил Тулагорводоканал. Во время общения сотрудники спросили о новой набережной.