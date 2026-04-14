В Тульской области готовятся к посевной и спорят о прогнозах урожая

Подготовку к посевной обсудили 14 апреля на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева. По словам главы региона, аграрная отрасль демонстрирует устойчивый рост:

«По итогам прошлого года мы получили рекордный объем производства — более 148 миллиардов рублей. Сейчас важно провести посевную кампанию в полном объеме и в оптимальные сроки», — подчеркнул губернатор.

Как доложил зампред правительства Алексей Степин, хозяйства уже приступили к подкормке озимых. Под урожай 2026 года было засеяно около 270 тысяч гектаров, при этом более 95% посевов находятся в хорошем состоянии.

«Аграрии полностью обеспечены семенами и удобрениями, дефицита нет. Техника готова, топливо закупается в штатном режиме», — отметил Степин.

Общая посевная площадь в этом году составит порядка 970 тысяч гектаров. Суммарная господдержка отрасли превышает 6 млрд рублей.

Отдельное внимание уделяют современным технологиям. В регионе уже применяют точное земледелие, автоматизацию и беспилотники.

«Такие решения позволяют снижать затраты и повышать урожайность. Эту работу нужно усиливать», — отметил Дмитрий Миляев, поручив организовать для аграриев обучающие семинары.

Также стало известно, что 24 июля в регионе пройдет традиционный День поля.

«Если мы делаем мероприятие для людей, нужно продумать, как им удобно добраться», — добавил губернатор, поручив проработать транспортную доступность площадки.