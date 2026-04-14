На что обратить внимание при покупке недвижимости в Тульской области?

Президент Союза строителей Тульской области Леонид Авилушкин назвал три признака хорошего современного жилья.

«При покупке недвижимости нужно в первую очередь оценить три фактора: место расположения дома, кто строит и какова концепция жилого комплекса.

Строительство жилья — это комплексный подход к созданию полноценной среды для жизни. Покупая жилье, вы должны получать именно тот сценарий, который вам необходим. То есть рядом в шаговой доступности должны находиться школы, детские сады, поликлиники, спортивные объекты, магазины… Все, что вам нужно для того, чтобы как минимум выезжать за пределы района», — сказал Леонид Авилушкин.

По его словам, если застройщик грамотно подходит к созданию инфраструктуры ЖК, то решается и еще одна важная для города проблема — минимизация «маятниковой миграции», то есть ежедневных поездок с ребенком в школу или на занятия танцами, самому сходить в спортзал или в магазин.

«Вы же замечаете, что например, в каникулы нет пробок. Потому что в остальное время приходится родителям водить детей на занятия. Если рядом с домом будут и спортивные объекты, и образовательные учреждения, и кружки, то и ездить никуда не нужно».

Смотреть интервью полностью.

сегодня, в 18:15
