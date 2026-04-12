С Днем Космонавтики!

12 апреля 1961 года навсегда вошло в историю как день триумфа отечественной науки и техники.

«Мы вспоминаем первооткрывателей космоса и тех, кто приближал этот великий момент — Юрия Гагарина, Сергея Королёва, инженеров, конструкторов, врачей, испытателей.

Тульская область по праву гордится своими выдающимися земляками, внесшими вклад в освоение космического пространства. Это Евгений Хрунов, Валерий Поляков, Сергей Залётин — смелые, мужественные, преданные своему делу люди.

Мы продолжаем укреплять научный потенциал региона, развиваем систему образования и поддерживаем инновации, чтобы тульская земля и впредь оставалась кузницей талантов и передовых идей.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и новых свершений на благо нашей страны!» — обратился к тулякам Дмитрий Миляев в своих соцсетях.