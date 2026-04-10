239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле

239 пар подали заявления в тульские ЗАГСы на регистрацию брака в красивую дату — 26 июня 2026 года в Туле. Из них 4 пары оказались из других регионов.

Напомним, ранее Myslo писал, что в этот день в Тульской области пройдет масштабная свадебная акция: зарегистрировать брак можно будет круглосуточно, с 00.01 до 23.59.

Помимо традиционных ЗАГСов, расписаться можно будет таких локациях как музей графа Бобринского в Богородицке, усадьба Мосоловых в Дубне, усадьба Александрово в Кимовске, атриум Тульского кремля, зал торжеств гостиницы SK Royal в Туле.

Кстати, некоторые предприимчивые пользователи уже продают свои записи.