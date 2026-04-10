  239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле
239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле

Тулу ждет свадебный бум. В красивую дату ЗАГСы будут работать круглосуточно.

239 пар подали заявления на регистрацию брака 26.06.26 в Туле

239 пар подали заявления в тульские ЗАГСы на регистрацию брака в красивую дату — 26 июня 2026 года в Туле. Из них 4 пары оказались из других регионов. 

Напомним, ранее Myslo писал, что в этот день в Тульской области пройдет масштабная свадебная акция: зарегистрировать брак можно будет круглосуточно, с 00.01 до 23.59. 

Помимо традиционных ЗАГСов, расписаться можно будет таких локациях как музей графа Бобринского в Богородицке, усадьба Мосоловых в Дубне, усадьба Александрово в Кимовске, атриум Тульского кремля, зал торжеств гостиницы SK Royal в Туле.

Кстати, некоторые предприимчивые пользователи уже продают свои записи.

сегодня, в 18:10 +1
В Тульской области за три месяца пресекли продажу 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет
В Тульской области за три месяца пресекли продажу 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет

