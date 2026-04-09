Путёвка в большой шахматный путь: в Туле прошёл турнир «Шахматная смена – 2026»

Фото tula.er.ru

В рамках партийного проекта «Детский спорт» на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» в Тульской области состоялся Всероссийский детский шахматный турнир «Шахматная смена — 2026».

Турнир направлен на выявление талантливых юных шахматистов и формирование участников отборочного этапа для участия в шахматных сменах Сергея Карякина в Международном детском центре «Артек», а также во Всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Смена» в 2026 году.

С приветственным словом к участникам обратились депутат Тульской областной Думы 8-го созыва, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Слюсарева и директор Тульской шахматной гостиной Григорий Ткачев. Они отметили важность развития детского спорта, поддержки юных талантов и популяризации шахмат как интеллектуального вида спорта.

«Очень радостно видеть, с каким интересом ребята участвуют в турнире, насколько серьёзно они подходят к каждой партии и как по-настоящему увлечены шахматами. За такими детьми — большое будущее, потому что шахматы учат думать, просчитывать свои шаги, сохранять спокойствие и идти к результату. Для нас важно поддерживать такие инициативы, чтобы у юных талантов в Тульской области было как можно больше возможностей проявить себя», — комментирует Ольга Слюсарева.

На протяжении турнира ребята демонстрировали хорошую подготовку, стратегическое мышление, выдержку и умение принимать решения в напряженной борьбе за шахматной доской. Для многих участников соревнования стали не только возможностью проверить свои силы, но и важным шагом на пути к новым достижениям.

Завершился турнир церемонией награждения, которую провела депутат Тульской городской Думы 7-го созыва Надежда Козьякова. Победители и призёры получили заслуженные награды, а все участники — яркие впечатления и ценный соревновательный опыт.

«Шахматы — это не просто игра, а школа мышления, внимания и выдержки. Очень приятно видеть, что в Тульской области так много увлечённых, талантливых ребят, которые с юного возраста готовы серьёзно заниматься, развиваться и добиваться высоких результатов. Для каждого участника этот турнир стал важным опытом, а для победителей — ещё и шагом к новым большим возможностям», — отметила Надежда Козьякова.

Итоги турнира:

1-е место — Максим Никонов,

2-е место — Егор Помелов,

3-е место — Степан Захаров.

Победителей ждёт следующий, федеральный этап, где сильнейшие юные шахматисты со всей России будут бороться за путёвки в известные детские центры: «Артек», «Орлёнок» и «Смена».

Отметим, что представители Тульской области уже дважды становились участниками профильных смен в «Артеке» по итогам подобных соревнований.