В Тульской области электронный сертификат на средства реабилитации оформили более 2,2 тысячи человек

С начала 2026 года более 2,2 тысячи жителей Тульской области выбрали электронный сертификат для покупки технических средств реабилитации (например, колясок или слуховых аппаратов). Региональный Соцфонд выдал им более 6,4 тысячи сертификатов на общую сумму свыше 169 миллионов рублей.

В сертификате содержится информация о том, какие именно средства реабилитации положены человеку, их количество и максимальная стоимость. При покупке деньги перечисляются напрямую продавцу. Если изделие стоит дороже номинала сертификата, разницу можно доплатить из собственных средств.

С помощью сертификата можно приобрести:

кресла-коляски;

протезы и ортезы;

слуховые аппараты;

трости;

ортопедическую обувь и многое другое.

Полный перечень доступных товаров есть в «Каталоге технических средств реабилитации» на официальном сайте СФР.

Для удобства граждан сроки оформления сертификата сокращены: решение принимается в течение 2 рабочих дней, а воспользоваться им можно сразу после активации. Срок действия сертификата — 1 год.