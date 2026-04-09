В Тульской области электронный сертификат на средства реабилитации оформили более 2,2 тысячи человек

Срок действия сертификата — 1 год.

Фото freepik.com.

С начала 2026 года более 2,2 тысячи жителей Тульской области выбрали электронный сертификат для покупки технических средств реабилитации (например, колясок или слуховых аппаратов). Региональный Соцфонд выдал им более 6,4 тысячи сертификатов на общую сумму свыше 169 миллионов рублей.

В сертификате содержится информация о том, какие именно средства реабилитации положены человеку, их количество и максимальная стоимость. При покупке деньги перечисляются напрямую продавцу. Если изделие стоит дороже номинала сертификата, разницу можно доплатить из собственных средств.

С помощью сертификата можно приобрести:

  • кресла-коляски;
  • протезы и ортезы;
  • слуховые аппараты;
  • трости;
  • ортопедическую обувь и многое другое.

Полный перечень доступных товаров есть в «Каталоге технических средств реабилитации» на официальном сайте СФР.

Для удобства граждан сроки оформления сертификата сокращены: решение принимается в течение 2 рабочих дней, а воспользоваться им можно сразу после активации. Срок действия сертификата — 1 год.

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

107

1581

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

78

2227

-33

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

164

5874

-8

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что вообще едят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

33

2570

4

Птицефабрика «Тульская» поздравила воспитанников Головеньковского детского дома-интерната с наступающей Пасхой
Путёвка в большой шахматный путь: в Туле прошёл турнир «Шахматная смена – 2026»
