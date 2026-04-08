В Туле на Оборонной появилось новое граффити в честь Героя России Богдана Рожкова

Граффити посвящено уроженцу Тульской области, Герою Российской Федерации Богдану Рожкову. Патриотический арт-объект создан в память о подвиге участника СВО.
Богдан Рожков родился в Узловой. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, он проходил службу в составе 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Латышских стрелков. С первых дней СВО гвардии капитан Рожков находился на передовой. Был смертельно ранен в боях под Гряниковкой. Удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.