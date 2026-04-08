В Туле на Оборонной появилось новое граффити в честь Героя России Богдана Рожкова

Мурал создали на фасаде здания при въезде в Тулу со стороны Новомосковского шоссе.

Фото Владимира Сундукова и из канала Дмитрия Миляева.

Граффити посвящено уроженцу Тульской области, Герою Российской Федерации Богдану Рожкову. Патриотический арт-объект создан в память о подвиге участника СВО.

Богдан Рожков родился в Узловой. Выпускник Московского высшего общевойскового командного училища, он проходил службу в составе 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Латышских стрелков. С первых дней СВО гвардии капитан Рожков находился на передовой. Был смертельно ранен в боях под Гряниковкой. Удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

photo_2026-04-08_11-56-47.jpg

 

сегодня, в 12:15
Другие статьи по темам
Событие
мурал Герой России
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 апреля: небольшие осадки и ветер

сегодня

74

924

4

Жизнь Тулы и области
Тула без пробок и самодостаточные районы: Леонид Авилушкин рассказал о строительстве ЖК в Туле

сегодня

27

1944

-14

Дежурная часть
В Заречье троллейбус столкнулся с автобусом: собралась огромная пробка

сегодня

34

2009

2

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

сегодня

25

814

0

