  Как реставрируют тульскую «Катюшу», показала администрация
Как реставрируют тульскую «Катюшу», показала администрация

В Пролетарском округе продолжается обновление легендарной боевой машины.

Как реставрируют тульскую «Катюшу», показала администрация

Ещё в начале марта полноразмерный макет боевой установки «Катюша» сняли с постамента и отправили на реставрацию на одно из городских предприятий. Администрация Пролетарского округа организовала работы по приведению в порядок знаменитого памятника.

Сейчас специалисты завершают подготовку макета к покраске.

«Комплекс мероприятий включает в себя удаление старой краски и следов коррозии, восстановление дефектов корпуса, тщательную шлифовку, нанесение грунтовочного слоя и окрашивание промышленными составами, которые применяются для российских военных автомобилей», — пояснил представитель подрядной организации Сергей Бородин.

Параллельно идёт реконструкция самого постамента. Проектом предусмотрен демонтаж старого основания, его переустройство и новая облицовка. По оценкам экспертов, готовность объекта составляет порядка 70%.

сегодня, в 17:20 0
На ул. Степанова водитель кроссовера решил, что ему можно на красный
На ул. Степанова водитель кроссовера решил, что ему можно на красный
