Как реставрируют тульскую «Катюшу», показала администрация

Ещё в начале марта полноразмерный макет боевой установки «Катюша» сняли с постамента и отправили на реставрацию на одно из городских предприятий. Администрация Пролетарского округа организовала работы по приведению в порядок знаменитого памятника.

Сейчас специалисты завершают подготовку макета к покраске.

«Комплекс мероприятий включает в себя удаление старой краски и следов коррозии, восстановление дефектов корпуса, тщательную шлифовку, нанесение грунтовочного слоя и окрашивание промышленными составами, которые применяются для российских военных автомобилей», — пояснил представитель подрядной организации Сергей Бородин.

Параллельно идёт реконструкция самого постамента. Проектом предусмотрен демонтаж старого основания, его переустройство и новая облицовка. По оценкам экспертов, готовность объекта составляет порядка 70%.