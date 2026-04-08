Два ресторана в тульской «Искре» продаются за 35 млн рублей

Заведения работают больше пяти лет и рассчитаны почти на 100 посадочных мест.

Фото: avito.ru

На «Авито» появилось объявление о продаже двух заведений, расположенных в городском пространстве «Искра». Речь о ресторане грузинской куxни «Шapден» и японcкoм заведении «Oкинaвa».

Первый ресторан работает с 2019 года, второй – с 2020. Между заведениями имеется проход для удобства работы персонала. Общее число посадочных мест – 95. Есть огромная веранда со сдвижной крышей, пригодная для круглогодичного использования.

Заведения продается под «под ключ» за 35 млн рублей. В эту сумму входит вся мебель, техника, инвентарь и посуда. Оба ресторана работают и имеют большую клиентскую базу. Продавец обещает окупаемость в 2-3 года.