В Тульской области стартовала «Монетная неделя»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Цель «Монетной недели» — вернуть мелочь, осевшую в копилках, в денежный оборот. Участники акции — российские банки и торговые сети. Они будут принимать монеты и обменить их на купюры без комиссии.

При желании в банках будет возможно положить мелочь на свой счет. А в некоторых отделениях получится обменять мелочь на памятные монеты.

В этом году акция пройдёт с 6 по 18 апреля. Подробности можно узнать здесь. В прошлом году туляки сдали в банки около 730 тысяч монет на сумму 2,9 млн рублей, уточнили в региональном отделении Центробанка РФ.