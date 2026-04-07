В ходе встречи школьники рассказали Дмитрию Миляеву, что им негде проводить время. Об этом сообщила глава детского общественного совета Елизавета Стеханова:

«Получается, сейчас в городе нет такого пространства, куда можно прийти и посидеть, поговорить. Дети сидят на улице, хотя рядом имеются „Октава“ и „Родина“. Мы заходили в эти центры с этим вопросом, а нам ответили, что сюда можно зайти только на кружки. Просто так — нельзя».

Губернатор отметил, что этот вопрос будет проработан:

«Если просто так нельзя войти в Молодежный центр, то это, получается, не Молодежный центр, а центр для проведения молодежных мероприятий. Спасибо, что заострили внимание на этом вопросе, будем им заниматься».