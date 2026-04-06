В Тульской области за два дня родители подали почти 6,5 тысячи заявлений в первые классы

Первая волна зачислений пройдет до 30 июня.

В Тульской области за два дня родители подали почти 6,5 тысячи заявлений в первые классы
Фото Алексея Пирязева.

В регионе стартовала приемная кампания в школы, и жители Тульской области проявили высокую активность. Менее чем за двое суток родители будущих первоклассников оформили 6453 заявления на зачисление детей, рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Процесс разделен на два основных этапа, чтобы в первую очередь обеспечить местами льготников и детей, проживающих рядом со школой.

  • До 30 июня — запись тех, кто имеет льготы, а также проживающих на закрепленной за школой территории. Уведомление о зачислении появится в личном кабинете на Госуслугах.
  • С 6 июля — вторая волна. Подать заявление можно будет в любую школу региона, где остались свободные места.

По данным Минцифры, в целом по России возможностью подачи заявок через Госуслуги уже воспользовались родители каждого третьего будущего первоклассника из тех, кому доступен этот сервис.

сегодня, в 11:03
Первый класс зачисление госуслуги
В Алексине старинное здание на Советской, 25 признали объектом культурного наследия
В Алексине старинное здание на Советской, 25 признали объектом культурного наследия
Иностранца признали виновным в убийстве туляка и заочно приговорили к лишению свободы
Иностранца признали виновным в убийстве туляка и заочно приговорили к лишению свободы

