В Алексине старинное здание на Советской, 25 признали объектом культурного наследия

Соответствующий приказ подписан в инспекции Тульской области по госохране объектов культурного наследия.

Фото yandex.ru/maps

В Алексине официально утвержден статус объекта культурного наследия для старинного здания на улице Советской. Его включили в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ с присвоением статуса регионального значения.

Речь идет об объекте «Общественное здание», возведенном во второй половине XIX — начале XX века. Ранее он числился как выявленный объект культурного наследия. В феврале после проведения государственной историко-культурной экспертизы здание получило официальный охранный статус с категорией «памятник».

Старинное здание получило полноценную госзащиту, что накладывает на собственников и пользователей обязанность по его содержанию в неизменном виде.

сегодня, в 11:21
