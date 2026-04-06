Иностранца признали виновным в убийстве туляка и заочно приговорили к лишению свободы

Преступление было совершено еще в 2003 году.

В Тульской области 44-летний гражданин Республики Молдова признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем.

Судом установлено, что в декабре 2003 года обвиняемый находился в поселке Молочные Дворы Плавского района. Там он назначил встречу 21-летнему знакомому, которого планировал обокрасть. Мужчина дважды ударил потерпевшего неустановленным следствием предметом, от полученных травм тот скончался. Обвиняемый забрал его наручные часы, панель от автомагнитолы и несколько мобильных телефонов. После этого он покинул РФ.

Возбужденное по факту убийства дело приостановили в 2006 году. В декабре 2025-го следователи смогли установить новые обстоятельства дела и производство возобновили. Обвиняемого объявили в федеральный розыск, а материалы дела направили в суд.

Приговором суда мужчине заочно назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. 

сегодня, в 10:34 0
Другие статьи по темам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

97

1005

2

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

64

1909

-15

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

74

3616

1

Жизнь Тулы и области
Адлер свяжут с Тулой поездами со скоростью до 400 км/ч

сегодня

32

2951

2

В Тульской области за два дня родители подали почти 6,5 тысячи заявлений в первые классы
В Тульской области за два дня родители подали почти 6,5 тысячи заявлений в первые классы
На матч «Арсенала» пришло почти 10 тысяч зрителей: троих болельщиков наказали за хулиганство
На матч «Арсенала» пришло почти 10 тысяч зрителей: троих болельщиков наказали за хулиганство

