  В Тульской области объявлена ракетная опасность
В Тульской области объявлена ракетная опасность

Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев. UPD: отбой в 20.12.

В Тульской области объявлена ракетная опасность

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.

сегодня, в 19:46 −1
ракетная опасность губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Тульская область
