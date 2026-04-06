В Пролетарском районе Тулы из Упы достали труп 52-летнего мужчины

В понедельник, 6 апреля, водолазной службой специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области в Пролетарском районе областного центра из Упы достали тело 52-летнего мужчины.
От МЧС России на месте работали привлекались 2 человека и 1 единица техники. Обстоятельства и причина происшествия уточняются. Спасатели напоминают:
- не выходите на тонкий и хрупкий весенний лёд,
- не занимайтесь рыбной ловлей в темное время суток и при плохой видимости,
- внимательно относитесь к предупреждающим табличкам, эти знаки – не пустые слова,
- если вы попали в беду или стали очевидцем происшествия на воде, звоните по телефону 112.