В Пролетарском районе Тулы из Упы достали труп 52-летнего мужчины

В понедельник, 6 апреля, водолазной службой специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тульской области в Пролетарском районе областного центра из Упы достали тело 52-летнего мужчины.

От МЧС России на месте работали привлекались 2 человека и 1 единица техники. Обстоятельства и причина происшествия уточняются. Спасатели напоминают:

не выходите на тонкий и хрупкий весенний лёд,

не занимайтесь рыбной ловлей в темное время суток и при плохой видимости,

внимательно относитесь к предупреждающим табличкам, эти знаки – не пустые слова,