  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Определены участники финала тульского этапа олимпиады «Умницы и умники» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Определены участники финала тульского этапа олимпиады «Умницы и умники»

В «Созвездии» завершился первый очный отбор телеолимпиады.

За выход в следующий тур боролись 57 школьников — лучших по итогам заочного конкурса эссе. Тема этого года: «Культурный код един – держава крепка. Их строки война рифмовала…».

В первый день ребята усиленно готовились: посещали интенсивы, лекции и мастер-классы, погружались в творчество поэтов Великой Отечественной войны. Во второй день начались настоящие соревнования. Сначала прошла онлайн-викторина, посвященная Году единства народов России. 27 лучших вышли в агоны, а остальные включились в игру как теоретики, добывая ордена и медали на сложных вопросах.

По решению жюри (в составе — эксперты минобра, Технической школы, Института повышения квалификации и педагоги «Созвездия») в финал прошли 6 победителей агонов и трое теоретиков с наибольшим числом наград.

Организаторы отметили уровень подготовки участников, сообщили в тульском минобре. 

Кульминация — финальные агоны — пройдет 14 мая. Вести игру будет сам Юрий Вяземский, легендарный ведущий олимпиады и профессор МГИМО. Кстати, финансово поддерживать талантливых ребят, как и в прошлом году, помогает фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:33 −1
Другие статьи по темам
Событие
Умники и умницы
Жизнь Тулы и области
Трамвай сошел с рельсов на ул. Максима Горького в Туле

сегодня

45

2223

-4

Жизнь Тулы и области
Что ждет финансы россиян с 1 апреля 2026 года: пенсии, кредиты и рассрочки

сегодня

43

2944

2

Спорт
«Арсенал» выиграл 3:1 в домашней игре с саратовским «Соколом»

сегодня

40

946

0

Жизнь Тулы и области
Туляки обнаружили сквозные дыры на Пролетарском мосту

сегодня

37

2860

3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пропала женщина с 7-летней девочкой
В Тульской области пропала женщина с 7-летней девочкой

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.