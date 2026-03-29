Определены участники финала тульского этапа олимпиады «Умницы и умники»

За выход в следующий тур боролись 57 школьников — лучших по итогам заочного конкурса эссе. Тема этого года: «Культурный код един – держава крепка. Их строки война рифмовала…».

В первый день ребята усиленно готовились: посещали интенсивы, лекции и мастер-классы, погружались в творчество поэтов Великой Отечественной войны. Во второй день начались настоящие соревнования. Сначала прошла онлайн-викторина, посвященная Году единства народов России. 27 лучших вышли в агоны, а остальные включились в игру как теоретики, добывая ордена и медали на сложных вопросах.

По решению жюри (в составе — эксперты минобра, Технической школы, Института повышения квалификации и педагоги «Созвездия») в финал прошли 6 победителей агонов и трое теоретиков с наибольшим числом наград.

Организаторы отметили уровень подготовки участников, сообщили в тульском минобре.

Кульминация — финальные агоны — пройдет 14 мая. Вести игру будет сам Юрий Вяземский, легендарный ведущий олимпиады и профессор МГИМО. Кстати, финансово поддерживать талантливых ребят, как и в прошлом году, помогает фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.