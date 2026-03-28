В небе над Тульской областью сбит украинский БПЛА

Ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО был уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Упавшие на землю БПЛА могут содержать взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.
Будьте внимательны, при обнаружении подозрительных предметов сразу сообщайте по телефонам: 01, 101, 112.