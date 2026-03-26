В Тульской области по программе «гаражной амнистии» узаконено более 8 тысяч объектов

Туляки продолжают оформлять гаражи и землю под ними в упрощенном порядке.

Фото из архива Myslo.

Сделать это позволяет федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщили в Управлении Росреестра по Тульской области.

Главные условия амнистии: объект должен быть капитальным (иметь фундамент и прочную связь с землей), построен до 30 декабря 2004 года и находиться на земле, находящейся в государственной или муниципальной собственности. Упрощенная процедура не распространяется на металлические «ракушки» и самострои. Для оформления необходимо обратиться в местную администрацию по месту нахождения гаража.

Как отметила заместитель руководителя областного Управления Росреестра Наталья Болсуновская, с момента старта «гаражной амнистии» в регионе зарегистрировано 2 389 гаражей и 6 169 земельных участков под ними. Их общая площадь превысила 189 тыс. кв. м.