Туляки активно скупают на «Авито» комплектующие для компьютеров

Туляки переходят на б/у комплектующие: аналитики «Авито» зафиксировали бум продаж компьютерного «железа» с рук. Зимой 2025–2026 года 83% всех сделок в этом сегменте в регионе пришлось на ресейл, а цены оказались в 2,5 раза ниже, чем на новое оборудование.

Причина — стремительное развитие нейросетей, из-за которого возникла нехватка чипов. Эксперты отмечают, что активнее всего туляки скупали оперативную память, SSD и жесткие диски. Причем вторичный рынок стал особенно привлекательным на фоне роста цен на новые комплектующие.

Цифры говорят сами за себя:

• Продажи SSD выросли в 4,5 раза (средняя цена — 3 000 руб. против 6 000 руб. за новую деталь).

• Спрос на оперативную память — плюс 80% (6 000 руб. против 13 000 руб.).

• Жесткие диски стали покупать на 23% чаще (2 000 руб. против 6 000 руб.).