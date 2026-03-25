Камеры на «зебре» признали опасными: что предлагают изменить в борьбе с ДТП

Для сокращения числа погибших и раненых в ДТП на российских дорогах необходимо пересмотреть действующий формальный подход к работе с «очагами» аварийности, а также изменить принципы установки камер в зоне пешеходных переходов.

Эти вопросы обсуждались экспертами в рамках дискуссионной сессии «Цифровизация дорог и транспорта — код безопасности», которая состоялась 25 марта на ежегодной конференции «ИТС регионам». Конференция «Интеллектуальные транспортные системы регионам» прошла в Тульском областном центре молодежи.

Участники встречи обратили внимание на парадокс: стремление к строгому соблюдению всех бюрократических процедур зачастую дает обратный эффект с точки зрения повышения безопасности дорожного движения и сохранения человеческих жизней.

В качестве примера была приведена статистика Московской области, где перенос камер фотовидеофиксации из зоны подъездов к пешеходным переходам непосредственно на «зебру» привел к увеличению тяжести последствий наездов на пешеходов и росту числа погибших на 38%.

В этой связи прозвучало предложение закрепить на законодательном уровне возможность контроля скорости с помощью комплексов фотовидеофиксации на подходах к нерегулируемым пешеходным переходам (за 50–100 метров до перехода), чтобы стимулировать водителей снижать скорость перед «зеброй».

Кроме того, предложено разрешить превентивную установку камер в зонах, прилегающих к социально значимым объектам — школам, детским садам, поликлиникам и т. п. Это обосновывается тем, что дети и пожилые люди часто пренебрегают правилами дорожного движения при переходе проезжей части, поэтому соблюдение скоростного режима водителями в местах скопления таких категорий граждан становится критически важным.

Отдельной темой для обсуждения стала низкая эффективность существующей модели работы с очагами аварийности. По мнению эксперта ГК «Урбантех», действующая методика, предписывающая «закрыть» камерами все выявленные очаги аварийности перед тем, как устанавливать камеры на других опасных участках, приводит к неоправданным задержкам в реализации мер по борьбе с ДТП. При этом утвержденная стратегия повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года предписывает проактивный подход в осуществлении мероприятий по обеспечению БДД (п. 8 стратегии).

«В регионе может быть 50 очагов, и в каждом из них регион должен повесить камеры в первую очередь, но из-за одного, где, например, нет электросетей, останавливается работа по всем остальным участкам, где гибнут люди. Зачем ждать? Нужно уходить от формального подхода и работать параллельно, используя современные технологии анализа аварийности, которые позволяют принимать решения оперативно, а не ждать полгода-год», — подчеркнул Александр Домбровский, директор департамента БДД и аналитики ГК «Урбантех», в ходе своего выступления.

В качестве решения предлагается перейти к взвешенному подходу: наделить регионы правом самостоятельно определять приоритетные места для установки средств фотовидеофиксации, а также выбирать необходимые меры для работы с очагами аварийности, не блокируя при этом возможность монтажа комплексов на других опасных участках дорожной сети.