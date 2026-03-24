Интеллектуальный транспорт, цифровизация и ИИ: в Туле стартовала конференция «ИТС регионам»

Мероприятие проходит при поддержке минтранса с 23 по 25 марта и собрало 500 представителей бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Ключевые темы для обсуждения — цифровизация транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и использование технологий искусственного интеллекта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская отметила, что конференция «ИТС регионам» впервые проходит на тульской земле.

«Наш регион входит в число лидеров России по внедрению элементов ИТС в рамках федерального проекта „Общесистемные меры развития дорожного хозяйства“. Опыт тульских разработок и практики создания „умной“ дорожной сети будет представлен экспертам со всей страны. Конференция служит площадкой для обсуждения ключевых вызовов отрасли и поиска практических решений, которые могут быть внедрены на региональном уровне», — подчеркнула министр.

В первый день на базе Тульского областного молодежного центра начался ИТ-чемпионат. Порядка 60 студентов в течение двух дней будут решать задачи по созданию мобильных сервисов и приложений, а также разрабатывать инновационные технологические решения для транспортной сферы. Победители получат возможность пройти производственную практику или трудоустроиться в ведущие компании и профильные ведомства, а также ценные подарки.

Министр цифрового развития и связи Виталий Прокудин, приветствуя участников, подчеркнул системную поддержку молодых специалистов со стороны регионального правительства.

«Одна из ключевых целей нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ — подготовка высококвалифицированных кадров в ИТ-сфере. Мы понимаем: чтобы технологии работали, нужны люди, которые умеют ими управлять и не боятся заглядывать за горизонт», — сказал Виталий Прокудин.

Организаторы подготовили масштабную деловую программу. Эксперты, ученые, разработчики и представители регионов обсудят подходы к оценке эффективности интеллектуальных транспортных систем и совершенствование методики их внедрения. В Ледовом дворце прошел товарищеский хоккейный матч между правительством Тульской области и сборной дорожников России. От имени губернатора Дмитрия Миляева участников мероприятия поприветствовал его первый заместитель, председатель правительства Михаил Пантелеев, который выразил благодарность организаторам конференции.