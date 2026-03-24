Интеллектуальный транспорт, цифровизация и ИИ: в Туле стартовала конференция «ИТС регионам»

Мероприятие проходит при поддержке минтранса с 23 по 25 марта и собрало 500 представителей бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Ключевые темы для обсуждения — цифровизация транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и использование технологий искусственного интеллекта.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская отметила, что конференция «ИТС регионам» впервые проходит на тульской земле.

«Наш регион входит в число лидеров России по внедрению элементов ИТС в рамках федерального проекта „Общесистемные меры развития дорожного хозяйства“. Опыт тульских разработок и практики создания „умной“ дорожной сети будет представлен экспертам со всей страны. Конференция служит площадкой для обсуждения ключевых вызовов отрасли и поиска практических решений, которые могут быть внедрены на региональном уровне», — подчеркнула министр.

В первый день на базе Тульского областного молодежного центра начался ИТ-чемпионат. Порядка 60 студентов в течение двух дней будут решать задачи по созданию мобильных сервисов и приложений, а также разрабатывать инновационные технологические решения для транспортной сферы. Победители получат возможность пройти производственную практику или трудоустроиться в ведущие компании и профильные ведомства, а также ценные подарки.

Министр цифрового развития и связи Виталий Прокудин, приветствуя участников, подчеркнул системную поддержку молодых специалистов со стороны регионального правительства.

«Одна из ключевых целей нацпроекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“ — подготовка высококвалифицированных кадров в ИТ-сфере. Мы понимаем: чтобы технологии работали, нужны люди, которые умеют ими управлять и не боятся заглядывать за горизонт», — сказал Виталий Прокудин.

Организаторы подготовили масштабную деловую программу. Эксперты, ученые, разработчики и представители регионов обсудят подходы к оценке эффективности интеллектуальных транспортных систем и совершенствование методики их внедрения. В Ледовом дворце прошел товарищеский хоккейный матч между правительством Тульской области и сборной дорожников России. От имени губернатора Дмитрия Миляева участников мероприятия поприветствовал его первый заместитель, председатель правительства Михаил Пантелеев, который выразил благодарность организаторам конференции.

Другие статьи по темам
Событие
ИТС регионам
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1022

5

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

43

1159

3

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

231

9048

-28

Жизнь Тулы и области
Щекинские гаишники доставили получившего травму пешехода в больницу

сегодня

22

734

5

