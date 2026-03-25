В Туле предложили провести всероссийский фестиваль старейших театров

С таким предложением выступил директор Тульского академического театра драмы Олег Михайлов на встрече деятелей культуры в Совете Федерации.

Обсуждение состоялось накануне Дня работника культуры и Международного дня театра. В нём приняли участие: министр культуры России Ольга Любимова, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков и представители ведущих театров страны.

«Идея фестиваля — собрать на одной сцене старейшие театры России, подчеркнув преемственность театральной школы и богатство культурного наследия регионов», — рассказал Олег Михайлов.

Планируется, что в 2027 году в фестивале примут участие театры из Тулы, Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Калуги, которым исполнилось 250 лет. Помимо спектаклей, программа может включить мастер-классы, выставки и профессиональные обсуждения.

Инициативу поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что федеральные структуры готовы помочь в реализации проекта.