  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Когда в Туле откроется сезон самокатов? Спросили операторов кикшеринга - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Когда в Туле откроется сезон самокатов? Спросили операторов кикшеринга

Спойлер: не все из «большой тройки» останутся в Туле.

Когда в Туле откроется сезон самокатов? Спросили операторов кикшеринга
Фото Алексея Пирязева.

Сезон электросамокатов стартовал в российских регионах. У нас пока ждут погоду. Спросили о сроках представителей «большой тройки» операторов кикшеринга, самокаты которых уже стали традицией в оружейной столице. 

«Юрент»

Ориентировочно самокаты «МТС Юрент» прибудут в Тулу со дня на день, но точная дата станет известна чуть ближе к запуску, когда погодные условия стабилизируются. Сейчас самокаты проходят финальные проверки.

«Фиолетовые друзья скоро снова появятся на улицах Тулы — мы активно готовим технику и инфраструктуру к старту нового сезона», — сообщили Myslo в пресс-службе компании. 

«Юрент» рассказал, что тульских пользователей ждет обновлённый парк самокатов с улучшенными аккумуляторами и более плавным ходом, а также расширенная карта разрешённых парковок, новые тарифы и бонусы. 

WOOSH

«Погода в Туле значительно улучшилась, но по ночам температура все-таки опускается ниже нуля градусов. Внимательно следим за прогнозами синоптиков, оцениваем реальную ситуацию на улицах города и ждем полноценного потепления. 

Кажется, что до конца марта сезон может возобновиться, но более конкретно сейчас сказать невозможно.

Технически и морально самокаты и команда сервиса полностью готовы к сезону, ждем только погоду», — рассказали Myslo в Whoosh.

В компании напомнили, что уже с прошлого года возможность начала поездки на самокатах не зависит от наличия сигнала мобильного интернета. Если телефон «не ловит», приложение само это «понимает» и при сканировании QR-кода на руле самоката переводит сценарий на старт по СМС.

Яндекс GO

«В этом году кикшеринг Яндекс Go не представлен в Туле», — сообщили Myslo в пресс-службе компании.

Статистика аварий

Надеемся, этот сезон самокатов пройдет в городе с минимальной аварийностью. По данным ГИБДД, в 2025 году в Тульской произошло 43 происшествия с участием СИМ. В них пострадали 44 человека, один погиб. В антирейтинге регионов страны Тула занимает 19-е место.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:35 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Десятки туляков заказали у предпринимательницы диваны, но остались без денег и товара
Десятки туляков заказали у предпринимательницы диваны, но остались без денег и товара
В Туле партия «Новые люди» предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий
В Туле партия «Новые люди» предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.