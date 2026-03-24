Когда в Туле откроется сезон самокатов? Спросили операторов кикшеринга

Спойлер: не все из «большой тройки» останутся в Туле.

Сезон электросамокатов стартовал в российских регионах. У нас пока ждут погоду. Спросили о сроках представителей «большой тройки» операторов кикшеринга, самокаты которых уже стали традицией в оружейной столице.

«Юрент»

Ориентировочно самокаты «МТС Юрент» прибудут в Тулу со дня на день, но точная дата станет известна чуть ближе к запуску, когда погодные условия стабилизируются. Сейчас самокаты проходят финальные проверки.

«Фиолетовые друзья скоро снова появятся на улицах Тулы — мы активно готовим технику и инфраструктуру к старту нового сезона», — сообщили Myslo в пресс-службе компании.

«Юрент» рассказал, что тульских пользователей ждет обновлённый парк самокатов с улучшенными аккумуляторами и более плавным ходом, а также расширенная карта разрешённых парковок, новые тарифы и бонусы.

WOOSH

«Погода в Туле значительно улучшилась, но по ночам температура все-таки опускается ниже нуля градусов. Внимательно следим за прогнозами синоптиков, оцениваем реальную ситуацию на улицах города и ждем полноценного потепления.

Кажется, что до конца марта сезон может возобновиться, но более конкретно сейчас сказать невозможно.

Технически и морально самокаты и команда сервиса полностью готовы к сезону, ждем только погоду», — рассказали Myslo в Whoosh.

В компании напомнили, что уже с прошлого года возможность начала поездки на самокатах не зависит от наличия сигнала мобильного интернета. Если телефон «не ловит», приложение само это «понимает» и при сканировании QR-кода на руле самоката переводит сценарий на старт по СМС.

Яндекс GO

«В этом году кикшеринг Яндекс Go не представлен в Туле», — сообщили Myslo в пресс-службе компании.

Статистика аварий

Надеемся, этот сезон самокатов пройдет в городе с минимальной аварийностью. По данным ГИБДД, в 2025 году в Тульской произошло 43 происшествия с участием СИМ. В них пострадали 44 человека, один погиб. В антирейтинге регионов страны Тула занимает 19-е место.