В Туле партия «Новые люди» предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий

С такой инициативой выступило тульское отделение партии «Новые люди».

В Туле партия «Новые люди» предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий
Фото пресс-службы партии «Новые люди».

Тульское отделение партии «Новые люди» предложило снизить пенсионный возраст для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее предложение разработала депутат Тульской городской Думы Анна Иванова:

— Я считаю, что люди, снабжающие необходимым оборудованием военные части, не должны остаться без внимания. Заводчане работают на оборонных предприятиях по 12 часов за станками, зачастую сверх нормы. Их работа важна и достойна того, чтобы быть приравненной к особым условиям труда», — сказала Анна Иванова.

Для Тульской области это особенно актуально: здесь располагаются десятки оборонных предприятий, на них трудятся больше 45 тысяч человек. Это количество растёт: за три года «оборонку» пополнили 10 тысяч новых работников. На долю этой отрасли приходится примерно треть от всего промышленного производства Тульской области. Многие предприятия работают в две и даже три смены, а общий объём отгрузок вырос более чем наполовину.

«Новые люди» выступают за популяризацию инженерных специальностей — как военной, так и гражданской направленности. Партия запустила проект «Инженеры будущего». Он включает экскурсии для старшеклассников и студентов на ведущие предприятия в разных регионах. Там учащиеся узнают больше о передовых технологиях и карьерных перспективах, чтобы затем сделать выбор в пользу инженерных специальностей.

Лидер партии «Новые люди», депутат Государственной Думы Алексей Нечаев пояснил суть проекта:

— Все, кто много работает со студентами, понимают: нельзя вырастить хорошего специалиста из-под палки. Чтобы у будущих инженеров горели глаза, нужны две вещи: интерес к технологиям со школы и прямая связь вузов с предприятиями. «Новые люди» уже это делают. В рамках проекта «Инженеры будущего» мы проводим промышленные экскурсии: показываем студентам и школьникам реальное производство, знакомим с профессиями будущего», — сказал Алексей Нечаев.

сегодня, в 17:20
Другие статьи по темам
Событие
В Туле партия Новые люди предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий
Люди
Анна Иванова
Место
Тула
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 марта: сухо и до 12 градусов тепла

сегодня

75

1216

6

Жизнь Тулы и области
Страсти по «телеге»: как блокировка Telegram повлияла на жизнь туляков

вчера

248

10403

-31

Жизнь Тулы и области
«Красивые» номера начнут продавать на Госуслугах

сегодня

52

1749

2

Жизнь Тулы и области
Ракетная опасность объявлена в Тульской области днем 24 марта

сегодня

28

2845

-1

