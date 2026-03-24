В Туле партия «Новые люди» предлагает ввести досрочную пенсию для работников оборонных предприятий

Тульское отделение партии «Новые люди» предложило снизить пенсионный возраст для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.





Соответствующее предложение разработала депутат Тульской городской Думы Анна Иванова:

— Я считаю, что люди, снабжающие необходимым оборудованием военные части, не должны остаться без внимания. Заводчане работают на оборонных предприятиях по 12 часов за станками, зачастую сверх нормы. Их работа важна и достойна того, чтобы быть приравненной к особым условиям труда», — сказала Анна Иванова.

Для Тульской области это особенно актуально: здесь располагаются десятки оборонных предприятий, на них трудятся больше 45 тысяч человек. Это количество растёт: за три года «оборонку» пополнили 10 тысяч новых работников. На долю этой отрасли приходится примерно треть от всего промышленного производства Тульской области. Многие предприятия работают в две и даже три смены, а общий объём отгрузок вырос более чем наполовину.

«Новые люди» выступают за популяризацию инженерных специальностей — как военной, так и гражданской направленности. Партия запустила проект «Инженеры будущего». Он включает экскурсии для старшеклассников и студентов на ведущие предприятия в разных регионах. Там учащиеся узнают больше о передовых технологиях и карьерных перспективах, чтобы затем сделать выбор в пользу инженерных специальностей.



Лидер партии «Новые люди», депутат Государственной Думы Алексей Нечаев пояснил суть проекта:

— Все, кто много работает со студентами, понимают: нельзя вырастить хорошего специалиста из-под палки. Чтобы у будущих инженеров горели глаза, нужны две вещи: интерес к технологиям со школы и прямая связь вузов с предприятиями. «Новые люди» уже это делают. В рамках проекта «Инженеры будущего» мы проводим промышленные экскурсии: показываем студентам и школьникам реальное производство, знакомим с профессиями будущего», — сказал Алексей Нечаев.