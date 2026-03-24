Десятки туляков заказали у предпринимательницы диваны, но остались без денег и товара

В редакцию Myslo обратились туляки, которые попали в неприятную ситуацию. В одном из ТЦ люди заказали диваны, заключили договоры и заплатили продавцу, но мебель так и не получили. Более того, вернуть назад деньги тоже не представляется возможным: в настоящий момент ИП проходит процедуру банкротства.

— Летом-осенью 2025 года мы покупали диваны в ТЦ «Мебель Молл» у ИП Анастасии К. Деньги от нас она получила в полном объеме, а вот мы товар так и не дождались. Анастасия «кормила» нас «завтраками», а потом съехала из ТЦ. А через пару месяцев мы узнали, что она ликвидировала бизнес. На связь с ней выйти невозможно, деньги свои обратно получить не можем, — рассказали туляки.

В пресс-службе регионального УМВД нам сообщили, что в настоящее время по заявлениям граждан проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

По информации Myslo, некоторым покупателям Анастасия К. деньги все же вернула или возвращает частями. В настоящий момент женщина оформляет процедуру банкротства, так как попала в сложную финансовую ситуацию. Предпринимательница заявляет, что рассчитается с клиентами сразу, как только представится возможность.