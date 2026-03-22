Заброшки, VPN для чиновников и дорожные проблемы: топ новостей недели от Myslo

Мы вспомнили шесть самых известных заброшенных объектов Тулы. Общежития и исторические здания, торговые центры и спортивные площадки – они могли органично вписаться в городскую архитектуру, но их постигла незавидная судьба. Подробности читайте здесь.

В Туле перед судом предстанет банда подростков, члены которой обвиняются в преступлениях по восьми статьям УК РФ. Финалом их криминальной биографии стало жестокое убийство инвалида на ул. Кутузова. По делу проходят семь человек, трое из которых не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

За прошлый год тульские чиновники потратили на услуги VPN-сервисов почти 65 млн бюджетных рублей. Три крупных госконтракта выиграл «Ростелеком». Myslo отправил в профильное областное министерство запрос с просьбой обосновать потребность в использовании VPN.

После открытия нового моста через Упу движение транспорта на ул. Ствольной стало опасным для пешеходов: здесь нет тротуаров, а машины едут сплошным потоком и с большой скоростью. Чиновники установили на этом участке соответствующие дорожные знаки, но, по словам местных жителей, они не решают проблему.

Губернатор Дмитрий Миляев лично проехал по тульским улицам за рулём автомобиля, чтобы оценить состояние городских дорог. По итогам поездки глава региона признался, что «разделяет возмущение» туляков.