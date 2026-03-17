Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей

На сайте госзакупок за прошлый год фигурируют три крупных контракта. Все выиграл Ростелеком.
Первый контракт на 30,6 млн рублей:
- Срок действия: с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
- В перечень социально значимых объектов вошли 703 учреждения: больницы, поликлиники, диспансеры, санатории.
Второй крупный контракт на 28,4 млн рублей:
- Период предоставления услуг: с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года.
- В перечень социально значимых вошли 617 объектов: музеи, молодежные центры, ЗАГС, отделения реабилитации, социальные центры, различные инспекции и министерства, судебные участки, пожарная часть управления противопожарной службы, соцзащита, некоторые интернаты, МФЦ, Тулаавтодор и др.
Третий контракт на 5,4 млн рублей
Он связан с подключением к региональной системе видеонаблюдения. Всего в перечень вошло 75 объектов: ЕДДС, военные комиссариаты, Тульский кремль. Срок действия контракта: с 1 января по 30 июня 2026 года.
Все услуги предполагают предоставление защищённого соединения (VPN) с гарантированной скоростью линии связи не ниже 1 Гбит в секунду. Для всех трех контрактов предусмотрено круглосуточное техническое обслуживание без перерывов и выходов на праздники и выходные дни.
Это позволит государственным структурам поддерживать высокий уровень взаимодействия и оперативного обмена информацией, обеспечивая надежную коммуникационную среду для работы и кризисных ситуаций.
Myslo отправил в минцифры запрос для детализации нужд ведомства в услугах VPN.