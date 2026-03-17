Тульские чиновники потратили на доступ к VPN почти 65 млн рублей

Эту сумму потратило тульское минцифры только за 2025 год.

На сайте госзакупок за прошлый год фигурируют три крупных контракта. Все выиграл Ростелеком.

Первый контракт на 30,6 млн рублей:

Срок действия: с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

В перечень социально значимых объектов вошли 703 учреждения: больницы, поликлиники, диспансеры, санатории.

Второй крупный контракт на 28,4 млн рублей:

Период предоставления услуг: с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года.

В перечень социально значимых вошли 617 объектов: музеи, молодежные центры, ЗАГС, отделения реабилитации, социальные центры, различные инспекции и министерства, судебные участки, пожарная часть управления противопожарной службы, соцзащита, некоторые интернаты, МФЦ, Тулаавтодор и др.

Третий контракт на 5,4 млн рублей

Он связан с подключением к региональной системе видеонаблюдения. Всего в перечень вошло 75 объектов: ЕДДС, военные комиссариаты, Тульский кремль. Срок действия контракта: с 1 января по 30 июня 2026 года.

Все услуги предполагают предоставление защищённого соединения (VPN) с гарантированной скоростью линии связи не ниже 1 Гбит в секунду. Для всех трех контрактов предусмотрено круглосуточное техническое обслуживание без перерывов и выходов на праздники и выходные дни.

Это позволит государственным структурам поддерживать высокий уровень взаимодействия и оперативного обмена информацией, обеспечивая надежную коммуникационную среду для работы и кризисных ситуаций.

Myslo отправил в минцифры запрос для детализации нужд ведомства в услугах VPN.