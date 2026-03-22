Владимир Путин наградил четверых жителей Тульской области

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова,

президент «Тульской торгово-промышленной палаты» Андрей Шестаков.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено:

генеральному директору ООО «Агросфера» и АО «Тульская Нива» Евгению Купареву,

директору ООО «Сельхозпредприятие им. Руднева» Прокопию Щанкину.

– Поздравляю земляков с этими высокими наградами! Это заслуженное признание многолетнего труда, профессионализма и преданности своему делу, – отметил губернатор Дмитрий Миляев.