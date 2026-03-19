Зверское убийство инвалида, разбои и изнасилование: в Туле банду подростков обвиняют по восьми статьям УК РФ

Тульский СК завершил расследование уголовного дела в отношении группы подростков. Четверых туляков в возрасте от 15 до 17 лет обвиняют в организации экстремистского сообщества, хулиганстве, разбое, хищении паспорта, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. Дело направлено в суд.

По данным следствия, два года назад 17-летний фигурант создал праворадикальное экстремистское сообщество, в которое вошли его друзья и сверстники. Их объединяли идеи социальной, расовой и национальной розни, а также враждебность и ненависть к мигрантам, лицам, ведущим асоциальный образ жизни.

В специально созданном канале подростки обменивались информацией и выкладывали видеоматериалы с мест преступлений. В августе 2024 года обвиняемые избили на ул. Дементьева пьяного мужчину, посчитав его поведение «асоциальным». Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Тем же летом преступники познакомились с ещё одной жертвой. Пришли домой к мужчине, отобрали у него паспорт и ограбили — унесли бытовые предметы на сумму около 4000 рублей.

Самое жестокое преступление произошло 28 сентября 2024 года в многоэтажке на ул. Кутузова.

В Сети они познакомились с 44-летним инвалидом-колясочником и, заподозрив его в нетрадиционной ориентации, решили расквитаться с ним. Четверо разъяренных подростков, причисляющих себя к «ультраправым», ворвались к нему в квартиру. Двое избивали несчастного, совершили над ним насильственные действия сексуального характера, другие снимали процесс на камеру — для своего закрытого канала. Уходя из квартиры, они прихватили имущество убитого на сумму около 6000 рублей. От полученных травм инвалид скончался.

Всего по делу проходило семь человек. Трое из них не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности и отделаются мерами профилактического характера. Четверым предстоит ответить за свои поступки по всей строгости закона.

«Четырех подростков в зависимости от роли и степени участия обвиняют по следующим статьям: ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. „а“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), п. „а“ ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой), п. „а“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. „к“, „л“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Тульской области.

«В отношении еще троих несовершеннолетних приняты меры профилактического характера в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности. В адрес органа дознания следователем регионального СК России внесено соответствующее представление о недостаточности мер профилактики, проводимой с несовершеннолетними, что повлекло совершение ими тяжких и особо тяжких преступлений. По результатам рассмотрения представления ряд должностных лиц органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в СК.