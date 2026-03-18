Туляки пожаловались на опасный трафик на Ствольной после открытия нового моста через Упу

На улице нет тротуаров, и жители просят ограничить скорость и снизить транспортный поток.

Введение в эксплуатацию моста через реку Упу в Туле вызвало резкий рост автомобильного трафика на улицах Ствольной и Пороховой, что стало серьёзной проблемой для местных жителей. Улицы не имеют тротуаров, и люди просто не могут ходить из-за большого потока автомобилей. 

Павел, один из жителей ул. Ствольной, рассказывает: 

— У нас после открытия моста через Упу возрос трафик на улицах Ствольной и Пороховой. Администрация установила знаки «кирпич» и «движение только прямо» напротив и на поворотах на эти улицы. Улицы узкие и не оборудованы для движения такого потока автотранспорта и пешеходов. 

Мы писали в администрацию и ГАИ, но по их мнению, знаков достаточно. На деле автовладельцы носятся с огромной скоростью и сотнями в день едут под «кирпич».

Пытаемся снимать нарушителей на мобильный телефон, но те обещают сжечь дом и кидаются с кулаками!

Жители частных домов, пешеходы, могут спокойно передвигаться только в определённое время, когда поток стихает. ГАИ вызываем постоянно, они приезжают на 10 минут, и когда уезжают, всё начинается снова. Администрация отказывается ограничивать скорость движения, устанавливать дополнительные знаки. 

Городские чиновники действительно официально ответили туляку, что на ул. Ствольной всё оформлено в соответствии с ПДД и установка дополнительных знаков или искусственных неровностей на ней не планируется.

В частности, в документе сказано: 

«Улица Ствольная является автомобильной дорогой общего пользования, на которую распространяются требования Правил дорожного движения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090. Установка дополнительных технических средств организации движения на данном участке не предусмотрена».

Также чиновники отметили, что «в целях недопущения транзитного трафика через улицу Ствольную были установлены дорожные знаки 3.1 „Движение запрещено“ и 4.1.1 „Движение прямо“ в районе набережной Дрейера».

Однако жители таким решением не удовлетворены и намерены добиваться дополнительных мер по обеспечению безопасности.

сегодня, в 14:00
Другие статьи по темам
Люди
туляки негодуют администрация Тулы
Место
улица Ствольная улица Пороховая
Прочее
рост автотрафика транспортный поток открытие нового моста
